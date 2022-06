Porto Alegre intensifica patrulhas para coibir furtos de fios elétricos em praças e parques

publicidade

Com o objetivo de intensificar o combate ao furto e roubo de fios da rede de iluminação pública, a Guarda Municipal realizou, entre a noite de quinta-feira e a madrugada desta sexta, incursões em áreas dos parques Marinha, Redenção, Praça México, Parcão, Matriz, Parque Chico Mendes, entre outros. A ofensiva foi encabeçada pela Secretaria Municipal de Segurança. Mais de dez áreas verdes foram vistoriadas.

Conforme a administração municipal, contou com mais de 20 agentes da Ronda Ostensiva Municipal (Romu), divididos em oito viaturas, e apoio de uma equipe volante da Polícia Civil. A patrulha rotineira ganhou força em função dos últimos incidentes.

No primeiro quadrimestre, a Guarda Municipal registrou aumento de 63% de prisões, em relação ao mesmo período de 2021 em Porto Alegre. De janeiro a abril, 62 pessoas foram detidas em 50 ocorrências atendidas, nove delas especificamente por roubo e furto de fios de energia. Nos primeiros quatro meses de 2021, foram registradas 38 prisões.

Em parceria com o Estado, o Município também criou uma força tarefa permanente de combate aos crimes de furto, roubo e receptação de fios de cobre. A ação integrada conta com agentes e fiscais de diversas áreas da prefeitura, com apoio da Guarda Municipal e forças policiais como Brigada Militar, Polícia Civil, entre outros.

Além do patrulhamento efetivo, a corporação vem contando com auxílio da população através do recebimento de denúncias. Atitudes suspeitas podem ser informadas, de forma anônima, para o telefone 153 de Guarda Municipal.

