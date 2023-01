Porto Alegre tem madrugada violenta com quatro homicídios

publicidade

A Polícia Civil investiga quatro homicídios registrados na madrugada deste sábado em Porto Alegre. Na Zona Sul, três corpos foram encontrados na Estrada Edgar Pires de Castro, no bairro Lageado, com marcas de tiros. De acordo com a Brigada Militar, as vítimas estavam próximas de um modelo Chevrolet Classic cinza. Por volta das 6h, o trio teria sido retirado do automóvel e executado na via.

As investigações serão realizadas pela 4ª Delegacia de Polícia de Homicídios e Proteção à Pessoa (4ª DPHPP) da Polícia Civil. Outro crime bárbaro também foi cometido na Zona Sul, na Estrada da Ponta Grosso.

Por volta das 6h30, a Polícia encontrou o corpo de um homem na via com marcas de pedradas na cabeça. Segundo a Brigada Militar, a vítima foi agredida várias vezes.