Presa jovem que esfaqueou colega de trabalho em bar na RSC 453, em Garibaldi

A Brigada Militar prendeu a autora de uma tentativa de homicídio contra uma colega de trabalho na madrugada deste sábado em Garibaldi, na Serra. A suspeita, de 21 anos, foi detida pelo efetivo do 3º Batalhão de Policiamento de Áreas Turísticas (3º BPAT).

Por volta das 3h50min, os policiais militares foram acionados pelo telefone de emergência 190 para comparecer em um bar localizado às margens do km 80 da RSC 453, na Rota do Sol. No estabelecimento havia ocorrido uma briga com uma mulher ferida.

A vítima, de 51 anos, foi encontrada e socorrida por uma equipe do Corpo de Bombeiros Voluntários de Garibaldi, sendo encaminhada ao Hospital Tacchini, em Bento Gonçalves. Os policiais militares do 3º BPAT apuraram que o crime ocorreu após um desentendimento, sendo a vítima ferida por golpes de faca pela colega de trabalho.

A acusada foi conduzida à Delegacia de Polícia de Pronto Atendimento (DPPA) da Polícia Civil em Bento Gonçalves, onde foi lavrado um auto de prisão em flagrante por tentativa de homicídio, e posteriormente conduzida à Penitenciária Estadual de Bento Gonçalves.