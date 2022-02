Presidiários fingem ser mulheres para pedir nudes e aplicar golpes no RS

publicidade

Detentos da Penitenciária de Jacuí, em Charqueadas (RS), foram alvo de uma operação da Polícia Civil do Distrito Federal em parceria com a Polícia Civil do Rio Grande do Sul, nesta terça-feira. A ação tem como objetivo desarticular uma associação criminosa dedicada à prática de extorsão.

O esquema criminoso contava com apoio de parentes dos presos para o contato com as vítimas e o recebimento de valores. O grupo praticava golpes contra pessoas de todo o Brasil.

Segundo as investigações, os presidiários criavam perfis em redes sociais e em sites de relacionamento usando fotos de jovens atraentes para atrair a atenção de homens mais velhos, preferencialmente comprometidos. Depois de identificar potenciais vítimas, os integrantes entravam em contato por meio de aplicativo de mensagem, e iniciavam conversas de cunho sexual em que solicitava o envio de imagens íntimas.

Depois de algum tempo os integrantes da quadrilha entravam em contato com a vítima se passando por policiais civis do RS. Eles alegavam que os familiares da moça com quem o homem teria trocado mensagens eróticas e imagens íntimas haviam registrado um boletim de ocorrência contra o homem. Ele então passava a ser extorquido pelos falsos policiais que exigiam quantias em dinheiro para extinguir a falsa investigação.

Nesta fase da operação policial foram cumpridos mandados de busca e apreensão contra 13 investigados, sendo dez deles detentos da penitenciária de Jacuí.