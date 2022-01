Preso estrangeiro que usava receitas falsas para comprar remédios utilizados em golpes

publicidade

Uma ação conjunta de Polícia Civil e Diretoria de Inteligência da Secretaria Municipal de Segurança Pública de Canoas prendeu em flagrante, nesta quinta-feira, um homem que usava atestados falsos para comprar um medicamento de uso controlado na cidade. O Rohypnol é muito utilizado em golpes como o Boa Noite Cinderela. A ação ocorreu no bairro Marechal Rondon.

Com o indiciado, que possui nacionalidade argentina, foram encontradas 12 receitas médicas falsas e dinheiro em espécie: R$ 376 e $ 260 (pesos argentinos), além de um celular. O médico que aparece nas receitas já registrou diversas ocorrências como vítima das falsificações. O titular da 3ª Delegacia de Polícia de Canoas, delegado Rodrigo Caldas, afirma que a ação foi resultado de uma investigação qualificada e conjunta, com foco em um crime pouco comum, pela sua especificidade. “A prisão contribui para a prevenção de crimes muito mais graves e, por isso mesmo, as investigações terão continuidade”, declarou.

Segundo o secretário de Segurança Pública de Canoas, delegado Emerson Wendt, o Departamento de Inteligência levantou as informações e monitorou o caso até que fosse feita a prisão. “O setor está atento e subsidia o trabalho da polícia, gerando resultados importantes para a segurança do município”. O preso foi encaminhado ao sistema prisional.

O Rohypnol é um medicamento severamente controlado, tarja preta, que mesmo em pouca quantidade é capaz de dopar, causando inconsciência, amnésia e redução grave da musculatura, das funções motoras. Por isso, é utilizado para aplicar os citados golpes nas vítimas.

