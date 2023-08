Preso motorista que causou acidente embriagado e na contramão na ERS 115, em Três Coroas

publicidade

A Polícia Civil prendeu preventivamente o motorista investigado como responsável por um acidente de trânsito que ocasionou graves lesões cerebrais em uma mulher na noite do dia 23 de julho passado na cidade de Três Coroas. A vítima, que permanece desde então em estado grave, perdeu parte de sua massa encefálica em razão da colisão entre um Honda Civic e um Fiat Cronos.

O suspeito, de 30 anos, foi detido nessa segunda-feira pela equipe, coordenada pelo delegado Ivanir Luiz Moschen Caliari, durante o cumprimento da ordem judicial. Segundo ele, as investigações apuraram que, anteriormente ao acidente de trânsito, o suspeito estava em um bar na cidade, às margens da ERS 115.

O titular da DP de Três Coroas informou que foi possível verificar junto às câmeras do estabelecimento que o suspeito estava consumindo bebidas alcoólicas. Os agentes confirmaram a ingestão de álcool ao terem acesso aos dados da comanda de consumo do indivíduo.

“Igualmente foi ouvido um funcionário que trabalhava servindo bebidas no balcão do bar, também captado pelas câmeras de monitoramento do estabelecimento, que por sua vez confirmou ter servido ao investigado doses de vodka com energético”, observou. “Após horas no estabelecimento consumindo álcool, o homem decidiu deixar o local com visível capacidade psicomotora comprometida, conforme declarou outra testemunha também ouvida, que ainda ouviu um terceiro homem que acompanhava o investigado se propondo a dirigir o veículo dele no momento em que deixavam o local”, acrescentou. O indivíduo embriagado não concordou e deixou o bar no Honda Civic.

Através de imagens de monitoramento em via pública, a Polícia Civil verificou o veículo conduzido pelo motorista embriagado trafegando pela contramão pela ERS 115, no sentido Três Coroas a Igrejinha. Em seguida, o carro veio a colidir frontalmente contra o Fiat Cronos, onde estavam quatro pessoas que ficaram feridas.

Uma delas era o motorista profissional, de 58 anos, que foi contratado por uma família paulista que recém havia desembarcado no Aeroporto Internacional Salgado Filho, em Porto Alegre, no intuito de realizar o sonho de conhecer a cidade de Gramado.

Na família, a mulher, uma funcionária pública de 59 anos, sofreu lesões graves no crânio. O marido dela, um empresário de 57 anos, e o filho, um adolescente de 17 anos, tiveram ferimentos leves. Eles são moradores da cidade de Itapetininga, em São Paulo.

No veículo conduzido pelo suspeito estava um outro homem. Ambos tiveram ferimentos leves. De acordo com o delegado Ivanir Luiz Moschen Caliari, o suspeito não concordou em submeter-se ao teste de etilômetro. No hospital ficou evidenciado que ele apresentava hálito etílico.

Para o titular da DP de Três Coroas, o caso deveria ser tratado como “homicídio doloso tentado, com a aplicação do chamado dolo eventual, que se dá quando o motorista, mesmo embriagado e visivelmente sem condições psicomotoras, decide dirigir assumindo, assim, o risco de produzir o resultado criminoso, que no presente caso comprometeu por completo a vida da vítima”.

Após parecer favorável do Ministério Público do Rio Grande do Sul (MPRS), a Polícia Civil pediu a prisão preventiva do condutor ao Poder Judiciário, sendo deferida e cumprida.