Preso pela morte de Jeff Machado diz que Bruno matou ator com fio de telefone

publicidade

Jeander Vinicius da Silva Braga, preso nesta sexta-feira (2) pela morte de Jeff Machado, disse em depoimento à polícia que o colega do ator, Bruno de Souza Rodrigues, foi responsável pelo assassinato. Segundo Braga, Rodrigues matou Machado por estrangulamento com um fio de telefone.

No início da manhã, a Polícia Civil fez uma operação para cumprir dois mandados de prisão temporária expedidos pela Justiça do Rio contra Jeander e Bruno. O primeiro suspeito foi preso em Santíssimo, na zona oeste do Rio. Já Bruno não foi encontrado e é considerado foragido.

Os dois confessaram ligação com o crime e foram indiciados por homicídio triplamente qualificado e ocultação de cadáver. Eles apontaram uma terceira pessoa como responsável pelo assassinato.

Veja Também

Entretanto, a delegada Ellen Souto, que conduz o caso na Delegacia de Descoberta de Paradeiros (DDPA), conversou com a imprensa após a prisão do suspeito e disse que o terceiro suspeito apontado pelos dois indiciados, que se chamaria Marcelo, não existe.

Os promotores do Ministério Público afirmam que o crime foi premeditado por Bruno, com auxílio de Jeander. Para a investigação, a dupla se aproveitou do momento em que mantinha relação sexual com a vítima para pôr o plano em prática.