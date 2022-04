Preso principal suspeito de matar dois motoristas de aplicativo no Vale do Caí

publicidade

A Polícia Civil anunciou a captura na manhã desta quarta-feira do principal suspeito de ter assassinado dois motoristas de aplicativo no início deste mês em Bom Princípio e São Sebastião do Caí, na região do Vale do Caí. O indivíduo, de 20 anos, apontado como autor dos latrocínios, foi preso em Novo Hamburgo, durante uma operação comandada pelo titular da DP de Bom Princípio, delegado Marcos Eduardo Pepe.

A ação mobilizou também a 1ª Delegacia de Polícia Regional do Interior (1ª DPRI) de Montenegro, coordenada pelo delegado Marcelo Farias Pereira. Cerca de 33 agentes atuaram em 12 viaturas, com apoio das 1ª, 2ª e 3ª DPs de Novo Hamburgo.

Houve o cumprimento de um mandado de prisão preventiva e de outros cinco mandados de busca e apreensão em Novo Hamburgo. Um outro indivíduo foi detido em flagrante delito com 19 porções de cocaína, seis unidades de MDMA e uma porção de maconha, além de um telefone celular e dinheiro.

O primeiro latrocínio foi registrado em Bom Princípio. O corpo com marcas de tiros do motorista de aplicativo Marcos Miguel Menuzzi, 38 anos, foi localizado no interior do Ford Ka, que usava para o trabalho, na madrugada do dia 9, na avenida Emancipação, na entrada de acesso da cidade.

Já o corpo da outra vítima, Jeferson Murilo Soares, 33 anos, foi encontrado ao amanhecer do mesmo dia no km 14 da ERS 122, em São Sebastião do Caí. Ele também foi baleado e morto. O Chevrolet Onix, dirigido pelo motorista de aplicativo, foi encontrado abandonado na região.