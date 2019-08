Preso suspeito de participar de chacina em Cachoeirinha

publicidade

A Brigada Militar (BM) de Cachoeirinha, na região Metropolitana, prendeu um homem suspeito de participar de chacina em Gravataí no dia 21 de julho. O homem foi detido durante uma abordagem de rotina na rua Edgar Bins, na Vila da Paz. O homem de 28 anos tem um mandado de prisão preventiva pelo envolvimento ao ataque no campo Três Estrelas, quando duas pessoas foram mortas.



O ataque aconteceu no final da tarde de domingo, quando um grupo que estava em um campo de futebol, localizado no bairro Salgado Filho, foi atacado a tiros. Na ocasião uma mulher de 20 anos morreu e os outros presentes foram baleados e tiveram ferimentos leves. Apenas no dia seguinte a polícia encontrou a segunda vítima no pátio de uma empresa na rua Barbosa Filho. A Polícia Civil (PC) fará uma coletiva de imprensa na manhã de sexta-feira para detalhar o andamento das investigações.