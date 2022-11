Preso um dos principais organizadores de atentados e homicídios da Capital e Região Metropolitana

publicidade

Um dos principais organizadores dos atentados e homicídios de Porto Alegre e Região Metropolitana foi preso na manhã desta sexta-feira em uma ação conjunta da Polícia Civil e Brigada Militar. O suspeito, de 24 anos, vulgo Bruno Gordo, foi localizado e detido no bairro Mário Quintana. Houve a apreensão de três pistolas calibre nove milímetros, cujas numerações encontravam-se suprimidas, munições, carregadores, telefones celulares e um Volkswagen Voyage, utilizado nos ataques.

A ação envolveu a 5ª Delegacia de Polícia de Homicídios e Proteção à Pessoa (5ª DPHPP) da PC, Agência Regional de Inteligência do Comando de Policiamento da Capital (CPC) da BM e a Força Tática do 20º BPM. O acusado foi detido pelo crime de homicídio, mas também autuado em flagrante por porte ilegal de arma de fogo de uso restrito, tráfico de drogas e receptação.

Bruno Gordo possui uma extensa ficha criminal, incluindo homicídio doloso, tráfico de drogas e receptação. Ele é apontado como um dos líderes da célula de uma facção criminosa que atua na zona Norte de Porto Alegre, sendo investigado em diversos homicídios recentes.

Conforme a investigação, ele é acusado de ter cometido um homicídio contra um antigo desafeto, no dia 09 deste mês. A vítima foi baleada na região do tórax, pescoço e braço. Um dos crimes foi ainda o triplo homicídio ocorrido do último dia 14 no bairro Mário Quintana, além de outros dois assassinatos na Capital, bem como a execução de um indivíduo em Canoas.

A operação conjunta tem como objetivo a desarticulação do grupo criminoso responsável pela onda de violência no conflito entre as facções e a responsabilização de todos os envolvidos.