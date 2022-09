Presos mais dois envolvidos em execuções em Porto Alegre

publicidade

A Polícia Civil capturou mais dois envolvidos em execuções ocorridas este ano em Porto Alegre. Na manhã desta quinta-feira, a equipe da 3ª Delegacia de Polícia de Homicídios e Proteção à Pessoa (3ª DPHPP), sob comando do delegado Luis Antonio Reis Firmino, realizou a operação Parada Mortal 3 em Porto Alegre, Alvorada e Arroio dos Ratos, além da praia de Canasvieiras, no Norte da Ilha de Florianópolis, em Santa Catarina.

Dez ordens judiciais foram cumpridas por 35 agentes policiais, sendo três mandados de prisão temporária e outros sete mandados de busca e apreensão. Duas pistolas calibres 380 e nove milímetros foram recolhidas na ação policial.

Os suspeitos, de 21 e 31 anos, ambos possuem antecedentes criminais, foram identificados respectivamente como autor e mandante do crime ocorrido no final da noite do dia 14 de junho deste ano na Zona Norte de Porto Alegre.

A vítima, de 19 anos, foi até uma parada de ônibus na avenida Bernardino Silveira Amorim, com o intuito de entregar um telefone celular que havia vendido para um interessado. Enquanto aguardava, os dois indivíduos se aproximaram e desferiram diversos tiros na cabeça do jovem, que morreu no local.

Os criminosos fugiram calmamente. Conforme apuraram os agentes da 3ª DPHPP, a vítima e atiradores pertenciam a facções rivais.

Além dos dois suspeitos, um terceiro indivíduo foi detido na posse de arma de fogo e cocaína em Porto Alegre.