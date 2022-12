PRF acaba com racha de veículos na BR 448, em Canoas

publicidade

A Polícia Rodoviária Federal (PRF) flagrou vários veículos em uma disputa de racha na madrugada desta sexta-feira na BR 448 (Rodovia do Parque), em Canoas. Dois automóveis foram apreendidos. A PRF recebeu uma denúncia via telefone de emergência 191 de que estava ocorrendo uma corrida envolvendo entre oito e dez veículos.

Houve então o acompanhamento tático para efetuar a abordagem. Ao chegarem próximo da BR 290 (freeway), os veículos tentaram se dispersar e fugir das viaturas da PRF, alguns seguindo sentido Porto Alegre e outro no sentido Litoral.

Dois carros foram interceptados pela PRF. Um deles era um Audi, com placas do Rio de Janeiro, que estava com uma das placas encoberta para fugir da fiscalização. Já o outro era um Honda Civic, com placas de Canoas, cujo motor apresentava suspeita de alterações possivelmente para aumentar a potência.

Os veículos foram apreendidos e autuados pelas irregularidades constatadas e pelas infrações cometidas pelos seus condutores, que foram presos pela prática de racha em via pública.

No Audi estavam o motorista, de 23 anos, e uma passageira, de 20 anos, ambos de Porto Alegre. Já no Civic encontravam-se o motorista, de 19 anos, e mais quatro ocupantes, com idades entre 19 e 23 anos, de Canoas e Porto Alegre.