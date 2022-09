PRF apreende 2,9 toneladas de maconha em Passo Fundo, o maior flagrante de drogas do ano no RS

publicidade

A Polícia Rodoviária Federal efetuou na manhã desta quarta-feira a maior apreensão de drogas do ano nas estradas do Rio Grande do Sul. Cerca de 2,9 toneladas de maconha, avaliada em mais de R$ 6 milhões, foram encontradas dentro de uma carreta Volvo, com placas de Lajeado, durante abordagem em Passo Fundo. O caminhão transportava 37 toneladas de grãos de milho como disfarce.

Durante ação de combate à criminalidade, o efetivo da PRF interceptou o veículo no momento em que chegava na cidade, vindo de Santa Catarina. O motorista informou que estava transportando 37 toneladas de milho e que a mercadoria seria entregue em Estrela. O documento fiscal da carga comprovava a versão dele.

No entanto, os policiais rodoviários federais suspeitaram de algo errado e decidiram verificar a carroceria da carreta. Ao retirarem a lona, eles descobriram centenas de fardos de droga acondicionados sobre os grãos de milho. O motorista, um gaúcho de 49 anos, morador da cidade catarinense de Imbituba, foi preso então em flagrante. Ele foi encaminhado à Polícia Federal em Passo Fundo.

Paraná

Em São Lourenço do Oeste, no Paraná, a Polícia Militar Rodoviária (PMRv) apreendeu 72 quilos de maconnha que viriam para o Rio Grande do Sul. A droga estava em um Chevrolet Corsa, que foi abordado no km 22,5 da rodovia SC 157, no final da noite dessa terça-feira.

No veículo estava um casal, de 21 e 23 anos, que foi preso em flagrante. Sem antecedentes criminais, eles confessaram que receberam o carro na cidade de Cascavel para ir até o Rio Grande do Sul.