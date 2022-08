PRF apreende 300 quilos de maconha após perseguição na BR 386, em Santo Antônio do Planalto

publicidade

Uma perseguição resultou em acidente de trânsito, apreensão de um carregamento de 300 quilos de maconha e prisão de um traficante na madrugada desta quarta-feira na BR 386, em Santo Antônio do Planalto. A ocorrência mobilizou a Polícia Rodoviária Federal e teve apoio da Brigada Militar.

O efetivo da PRF havia dado ordem de parada ao motorista de um Renault Logan, emplacado em Colombo, no Paraná, mas com placas clonadas de Canoas. No entanto, o condutor acelerou e fugiu em alta velocidade pela rodovia. Chovia forte no momento da fuga. Após perseguição por vários quilômetros, o veículo ficou desgovernado e saiu da pista, caindo dentro da vala ao lado do acostamento.

Parte da maconha ficou espalhada no local, enquanto o restante estava dentro do carro acidentado. O traficante tentou escapar em direção a um matagal. A PRF e a BM fizeram cerco na área e capturaram o criminoso, um paranaense de 20 anos, que já tinha antecedentes por tráfico de drogas.



Foto: PRF / Divulgação / CP