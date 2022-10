PRF apreende 60,5 quilos de skunk em caminhão que saiu Porto Alegre para São Paulo

publicidade

A Polícia Rodoviária Federal de Santa Catarina apreendeu cerca de 60,5 quilos de skunk com um caminhoneiro que alegou transportar aparelhos hospitalares de Porto Alegre para São Paulo. O flagrante ocorreu na noite dessa terça-feira na BR 101, em Porto Belo, no Litoral Norte de SC.

A “supermaconha” foi localizada no fundo falso do veículo, com placas de Limeira, em São Paulo. A abordagem ocorreu após o motorista ver a viatura da PRF e parar repentinamente em um posto de combustíveis.

Os policiais rodoviários federais foram conferir a situação e desconfiaram de marcas de adulteração na carroceria do caminhão, sendo então descoberto o compartimento oculto. Houve o recolhimento de 108 pacotes de skunk.

O motorista, um paulista de 25 anos, jurou que não sabia da presença do entorpecente, mas foi mesmo preso e encaminhado para a Polícia Federal em Florianópolis, onde vai responder por tráfico de drogas.