PRF apreende 75 kg de cocaína na Serra Gaúcha

publicidade

A Polícia Rodoviária Federal apreendeu nesta quinta-feira (15), na BR-116 em São Marcos, na Serra Gaúcha, quase 75 kg de cocaína. A droga apreendida equivale a quantia de R$ 14 milhões.

Durante operação de combate ao crime, policiais rodoviários federais abordaram um motorista de uma Tiguan, emplacada em Pato Branco(PR), que se deslocava pela BR 116. Ao inspecionar o veículo, encontraram a droga escondida dentro do painel e no porta malas do carro.

O traficante, natural de Giruá, com 60 anos de idade, que já responde por contrabando de cigarros, foi preso e conduzido para a polícia judiciária.

Veja Também