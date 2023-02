PRF apreende 95 quilos de maconha na BR 116, em Porto Alegre

publicidade

A Polícia Rodoviária Federal apurou que os 95 quilos de maconha apreendidos em Porto Alegre vieram da cidade de Cascavel, no Paraná. O flagrante ocorreu nessa sexta-feira na BR 116, quando um Ford Ka foi abordado durante operação de fiscalização de combate ao crime.

No veículo encontravam-se duas mulheres, de 27 e de 46 anos de idade. Na revista, o efetivo da PRF encontrou o carregamento da droga no porta-malas e no banco traseiro.

A motorista contou que havia sido coagida por um homem para realizar o transporte da droga de Cascavel para Porto Alegre. No entanto, as duas mulheres foram presas em flagrante por tráfico de entorpecentes. O automóvel e a maconha foram recolhidos.