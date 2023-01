PRF apreende adolescente com moto furtada em Soledade

publicidade

A Polícia Rodoviária Federal flagrou, na noite de quinta-feira, um adolescente de 17 anos conduzindo uma motocicleta furtada na BR 386, em Soledade, região Norte do Estado. O jovem já possuía antecedentes por tráfico de drogas e latrocínio, que é roubo seguido de morte. Durante patrulhamento ostensivo, os policiais rodoviários federais abordaram o condutor da motocicleta.

Após consultar a placa nos sistemas policiais, os policiais verificaram que ela havia sido furtada na cidade de Arroio do Tigre, em abril de 2021. O condutor informou que havia adquirido a motocicleta através das redes sociais por R$ 2 mil. Ele afirmou que desconhecia a procedência do veículo. Ele foi apreendido e, juntamente com o veículo, conduzido à polícia judiciária.