PRF apreende carreta com carga milionária de produtos importados em Rio Grande

Na manhã desta quinta-feira, a Polícia Rodoviária Federal apreendeu grande quantidade de produtos importados ilegalmente em uma carreta abordada na BR 392 em Rio Grande.

Durante fiscalização, os policiais abordaram uma carreta Scania com placas de Santana do Livramento. O veículo estava carregado com fardos de arroz que seriam levados para Santa Catarina.

Os PRFs retiraram parte da carga e descobriram grande quantidade de aparelhos eletrônicos, televisores, peças de motocicleta, bicicletas, suplementos e outros produtos escondidos. As mercadorias, todas importadas ilegalmente, foram avaliadas em mais de 2 milhões de reais.

O motorista, de 49 anos, já com passagens no sistema prisional, responderá por contrabando e descaminho. A carreta e a carga foram encaminhadas à Receita Federal.

