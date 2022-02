PRF apreende cerca de 32 quilos de drogas na BR 116, em Pelotas

publicidade

A Polícia Rodoviária Federal (PRF) apreendeu, na madrugada desta quarta-feira, cerca de 32 quilos de drogas na BR 116, em Pelotas. Os entorpecentes estavam em um Volkswagen Jetta que foi abordado pelos policiais.

No veículo, com placas de Pelotas, o efetivo da PRF encontrou 30 quilos de maconha, um quilo de cocaína e um quilo de crack. O motorista, de 35 anos, e um passageiro, de 36 anos, ambos naturais de Rio Grande, com diversos antecedentes criminais, foram presos.

A dupla de traficantes admitiu que levava as drogas para serem comercializadas em Rio Grande.

Apreensão em Garibaldi

Já no final da tarde de terça-feira, a PRF recolheu meio quilo de cocaína em um Ford Fiesta, com placas de Passo Fundo, que foi interceptado na BR 470, em Garibaldi. A droga, depois de fracionada e misturada, poderia produzir mais de 2 mil pinos para consumo e geraria um lucro de quase R$ 100 mil.

O traficante, de 27 anos, levava o entorpecente para Farroupilha. Ele já tinha envolvimento com o narcotráfico e com uma organização criminosa.