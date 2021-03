PRF apreende cerca de um quilo de MDMA em Osório

publicidade

A Polícia Rodoviária Federal apreendeu cerca de um quilo de MDMA, utilizada na produção de comprimidos da droga sintética ecstasy, na madrugada desta quarta-feira na BR 101, em Osório, no Litoral Norte. Em uma operação com a participação do serviço de inteligência da instituição, o efetivo da PRF abordou dois automóveis, ambos modelo Kia Cerato e com placas de São Leopoldo.

Durante a vistoria, os policiais rodoviários federais encontraram escondido um pacote com o MDMA no porta-malas de um dos veículos.

Os dois motoristas dos carros, de 36 e de 37 anos, são cunhados. Um já tinha antecedentes criminais por narcotráfico. Residentes em São Leopoldo, eles foram presos em flagrante por tráfico de drogas. A ocorrência foi encaminhada para a Polícia Civil.