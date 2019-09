PRF apreende mais de 4,6 toneladas de maconha no Paraná

publicidade

A maior apreensão de maconha este ano, no Paraná, foi feita pela Polícia Rodoviária Federal (PRF), na região de Céu Azul, na região Oeste do estado, nesse domingo. Mais de 4,6 toneladas da erva estavam escondidas em um caminhão-tanque, abordado pelos policiais na BR-277.

O motorista, de 46 anos de idade, e o passageiro, de 21 anos, ambos de nacionalidade paraguaia, foram presos em flagrante e disseram que estavam levando a maconha para a cidade de Cascavel também no Paraná.



Até então, a maior apreensão no estado em 2019 havia sido feita em Alto Paraíso, no último dia 13 de junho, quando 1,8 tonelada foi descoberta, em um ônibus escolar. Ao fazer uma verificação minuciosa do veículo, que informava transportar óleo vegetal, os policiais encontraram a maconha.



Para acessar o compartimento onde a droga estava escondida, os policiais tiveram a ajuda de uma equipe do Corpo de Bombeiros, pois foi preciso usar um equipamento para cortar as chapas de aço do tanque. A PRF encaminhou a ocorrência para a Delegacia da Polícia Federal em Foz do Iguaçu.