PRF apreende mais de R$ 275 mil sem procedência em Vacaria

A Polícia Rodoviária Federal (PRF) apreendeu, nessa quinta-feira, grande quantidade de dinheiro sem comprovação de origem. Foram mais de R$ 275 mil em notas variadas escondidas no compartimento oculto do painel de um Fiat Uno dirigido por um homem em Vacaria com antecedentes por roubo de veículo e homicídio.

Em ação de combate à criminalidade na BR 116, no perímetro urbano de Vacaria, foi abordado o Uno emplacado em Porto Alegre. O motorista ainda empreendeu alta velocidade para despistar a equipe policial, mas acabou sendo abordado na rodovia. Durante a fiscalização, o dinheiro foi encontrado no painel, que foi preparado com uma trava mecânica para ocultar objetos ilícitos.

O motorista de 23 anos disse que não sabia do dinheiro e que recebeu R$ 500 para trazer o veículo de Porto Alegre para Vacaria. O dinheiro foi apreendido e ficará à disposição da Justiça. O homem foi conduzido à Polícia Civil local, onde será alvo de uma investigação por delitos que possam estar relacionados ao montante apreendido.

