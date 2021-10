PRF apreende mais de R$ 6,5 milhões em drogas em três flagrantes em Sapiranga e Santa Maria

publicidade

A Polícia Rodoviária Federal calculou em mais de R$ 6,5 milhões o valor das drogas apreendidas em três flagrantes ocorridos ao longo desta quarta-feira no Rio Grande do Sul. Em Sapiranga, um casal de traficantes foi detido pelo efetivo da PRF com mais de R$ 5 milhões em entorpecentes que estavam ocultos na lataria de uma Nissan Frontier. No veículo foram encontrados 35 quilos de cocaína e pasta base, vindos de Balneário Camboriú, em Santa Catarina.

Em Santa Maria, um carregamento de 766 quilos de maconha foi recolhido após abordagem de dois veículos em uma estrada vicinal na zona rural do município. Uma Mitsubishi L200 e um Jeep Renegade foram interceptados, após informação do serviço de inteligência da PRF. A droga estava na L200, que tinha placas clonadas e havia sido roubada em agosto deste ano em Parobé. Já o Renegade, que era alugado, atuava como batedor.

Três traficantes foram presos. O motorista da L200, natural de Taquara, já possuía antecedentes criminais por narcotráfico. Por sua vez, o condutor da Renegade, natural de Sapiranga, não tinha passagem policial, mas o passageiro, natural de Taquara, tem uma vasta ficha criminal. Ainda em Santa Maria, os policiais rodoviários federais encontraram em torno de 30 quilos de maconha escondidos em um Fiat Palio na BR 158. O motorista foi preso.

Veja Também