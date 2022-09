PRF apreende mais de uma tonelada de peixes sem condições de higiene em Rio Pardo

publicidade

A Polícia Rodoviária Federal (PRF) confiscou, nesta quinta-feira, mais de uma tonelada de pescados, transportada sem os devidos cuidados de higiene no bagageiro de um Chevrolet Silverado, com placas de Santa Cruz do Sul.

Ao revistarem o veículo, na altura de Rio Pardo, os policiais encontraram os peixes embalados de maneira irregular e em ambiente sem refrigeração.

Natural de Santa Cruz do Sul, o motorista, de 36 anos, informou ter buscado o produto em Rio Grande. Autuado por crime contra a saúde pública, ele teve apreendidos a carga e o veículo, que tinha documentação vencida.

