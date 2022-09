PRF apreende quase 95 mil dólares escondidos em meias durante ação na BR 285, em Ijuí

publicidade

A Polícia Rodoviária Federal confirmou a apreensão de quase 95 mil dólares norte-americanos, equivalente a mais de meio milhão de reais, na BR 285, em Ijuí. O dinheiro sem procedência estava sendo transportado dentro de meias escondidas no interior do painel de uma Volkswagen Saveiro, com placas de Santa Maria, abordado na tarde dessa terça-feira.

No veículo viajavam duas irmãs, de 39 e 40 anos, sendo que a mais velha tem passagem por porte ilegal de arma de fogo. Elas disseram que estavam vindo do Uruguai.

As duas mulheres não conseguiram explicar a origem dos valores. Conforme a PRF, elas não fizeram a declaração ao entrarem no país e nem conseguiram explicar como obtiveram a quantia.

O caso foi encaminhado à Polícia Federal em Santo Ângelo. As irmãs serão investigadas por crime financeiro. O dinheiro apreendido ficará à disposição da Justiça.