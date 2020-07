PRF apreende R$ 120 mil e US$ 30 mil em Rosário do Sul

publicidade

A Polícia Rodoviária Federal apreendeu R$ 120 mil e 30 mil dólares em duas ações de fiscalização nessa terça-feira na BR 290, em Rosário do Sul. Em um ônibus da linha intermunicipal Santa Maria-Santana do Livramento, o efetivo da PRF flagrou um adolescente de 17 anos com as cédulas de reais sem comprovação de origem na bagagem de mão.

Residente em Santana do Livramento, o menor de idade não soube explicar a origem da quantia. No bagageiro coletivo foi localizada também uma grande quantidade de mercadorias estrangeiras introduzidas ilegalmente no país, como relógios e peças de vestuário. O responsável pela mercadoria, um cidadão jordaniano de 35 anos disse que levaria o material para revender no comércio de Santana do Livramento. Os produtos foram retidos.

Em outra ação, o efetivo da PRF encontrou o dinheiro norte-americano, sem comprovação de origem, em um Ford Focus, com placas de Curitiba, no Paraná. Os valores estavam com o passageiro do veículo, escondidos nos bolsos e dentro dos calçados. O homem de 33 anos admitiu que buscou os dólares no Uruguai e os levaria até Curitiba.