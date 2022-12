PRF apreende seis quilos de maconha na BR 472, entre Uruguaiana e Barra do Quaraí

publicidade

A operação Fronteira resultou na prisão de um traficante com cerca de 6,2 quilos de maconha na BR 472, no trecho entre Uruguaiana e Barra do Quaraí, na noite dessa quinta-feira. A ação foi coordenada pela Delegacia de Repressão às Ações Criminosas Organizadas (Draco) de Uruguaiana, sob comando do delegado Nilson de Carvalho.

A droga, distribuída em 15 tijolos, estava sendo transportada por um veículo. O entorpecente encontrava-se dentro de uma mochila. O motorista, de 26 anos, foi preso em flagrante pelos policiais civis. Ele não tinha até então antecedentes criminais, sendo depois encaminhado à Penitenciária Modulada Estadual de Uruguaiana.

Conforme a Polícia Civil, a operação Fronteira, com base em Barra do Quaraí, possui como objetivo o combate aos crimes de maior incidência e risco à ordem pública na região, incluindo os crimes rurais e tráfico de drogas.