PRF aprende mais de três quilos de skunk na BR 290, em Rosário do Sul

A Polícia Rodoviária Federal apreendeu mais de três quilos de skunk na madrugada desta quarta-feira na BR 290, em Rosário do Sul. A “super maconha”, de alto valor de venda, estava sendo levada em um Peugeot 206, usado como transporte de passageiros por aplicativo.

Após a abordagem do veículo, o efetivo da PRF localizou a droga dentro de uma bagagem colocada no porta-malas. No carro estavam quatro ocupantes. Demonstrando extremo nervosismo, um deles foi identificado como o responsável pela mala com o entorpecente.

Preso em flagrante, o traficante, um jovem de 22 anos, de Santana do Livramento, confessou que buscou o skunk no Uruguai e o entregaria em Florianópolis, em Santa Catarina.