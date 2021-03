PRF confirma que é gaúcho o caminhoneiro que arrastou moto pela BR 101, em Santa Catarina

publicidade

O caminhoneiro que percorreu mais de 30 quilômetros arrastando uma moto pela BR 101, em Santa Catarina, é gaúcho da cidade de Camaquã. A confirmação foi dada pela Polícia Rodoviária Federal na manhã desta segunda-feira à reportagem do Correio do Povo.

O condutor da motocicleta, Anderson Pereira, 49 anos, teve lesões leves. Já a passageira, Sandra Pereira, 47 anos, esposa dele, ficou gravemente feriada e foi encaminhada pelo helicóptero Arcanjo, do Corpo de Bombeiros Militares, ao hospital de Itajaí. Ela não resistiu e morreu no domingo. O motorista, de 36 anos, foi preso em flagrante. Com ele, o efetivo da PRF apreendeu duas pedras de cocaína.

Retornando de São Paulo, o caminhoneiro conduzia uma carreta Mercedes-.Benz Axor, com placas de Camaquã, que colidiu na traseira de uma motocicleta Kawasaki Vulcan, com placas de Camboriú, onde estava o casal, no km 106 da BR 101, em Penha. A moto ficou engatada ao para-choque do caminhão. “A passageira ficou caída no local do acidente. O caminhoneiro, no entanto, seguiu em frente sem prestar socorro às vítimas. Segundo relato do condutor da moto, ele subiu na cabine da carreta e ficou pendurado na porta, tentando fazer o motorista parar, mas sem sucesso”, informou a PRF.

Colidindo ainda em outros veículos na rodovia, a carreta seguiu até o km 139 da BR 101, já em Balneário Camboriú, onde um outro caminhoneiro conseguiu fazê-la reduzir a velocidade para que fosse puxada a mangueira de ar dos freios e fizesse assim parar o veículo na písta. A Polícia Militar compareceu em seguida no local, efetuando a prisão.

“Segundo relatos, o motorista teria sido agredido por populares. O caminhoneiro, de 36 anos, fez o teste com bafômetro com resultado negativo. Dentro do veículo foram encontradas duas pedras de cocaína”, disse a PRF. Vários vídeos gravados e postados nas redes sociais registraram o fato.

O motorista gaúcho foi encaminhado à Central de Plantão Policial de Balneário Camboriú. Em nota, a Polícia Civil de Santa Catarina anunciou que o motorista foi autuado pela morte da mulher e por tentativa de homicídio qualificado pela utilização de recurso que impossibilitou a defesa da vítima; por conduzir veículo automotor com capacidade psicomotora alterada em razão da influência de álcool ou de outra substância psicoativa que determine dependência; fuga de local de acidente de trânsito e posse de drogas para consumo próprio (foi encontrado dentro do caminhão uma porção de cocaína).

O auto de prisão em flagrante, assinado pelo delegado Uiliam Soares da Silva, segue agora para o Poder Judiciário. “Ele afirmou que não ia falar porque não se lembrava dos fatos. Falou que achou que estava num sonho e não sabe nem precisar o que fez. Disse que estava há muito tempo sem dormir, que fez uso de rebite para ficar acordado e que pode ter usado cocaína e remédio tarja preta”, disse o delegado ao jornal Notícias do Dia, de Florianópolis. “Não foi um acidente de trânsito. Ele jogou o caminhão em cima dos motociclistas com o intuito de causar a morte”, acrescentou.

De acordo com o Notícias do Dia, o casal vinha de um passeio a Campo Alegre, no Planalto Norte de Santa Catarina. Eles costumavam passear pelas cidades com a motocicleta nova, sonho do marido, comprada há cerca de dois meses.

