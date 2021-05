PRF de Santa Catarina apreende 167 quilos de maconha que vinham para o Rio Grande do Sul

publicidade

O Rio Grande do Sul era o destino final de 167 quilos de maconha apreendidos no início da tarde desta quarta-feira pela Polícia Rodoviária Federal e Polícia Militar de Santa Catarina. O carregamento do entorpecente seria entregue em Passo Fundo. A droga estava em um Chevrolet Kadett, com placas de Foz do Iguaçu, que foi abordado na rodovia estadual SC 160, após perseguição.

As duas forças de segurança trocaram informações e localizaram o veículo suspeito naquela estrada. O motorista não obedeceu a ordem de parada e tentou fugir em alta velocidade, mas foi abordado menos de um quilômetro adiante. A droga estava no porta-malas e no banco traseiro, dentro de bolsas pretas.

O motorista, de 31 anos, confessou que levaria a maconha até Passo Fundo. Ele foi encaminhado à Delegacia de Polícia de Pinhalzinho, onde vai responder por tráfico de drogas.