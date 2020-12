PRF de Santa Catarina apreende 170 quilos de maconha que vinham para o Rio Grande do Sul

publicidade

Um carregamento de cerca de 170 quilos de maconha que viria para o Rio Grande do Sul, avaliado em R$ 170 mil, foi apreendido na manhã desta terça-feira pela Polícia Rodoviária Federal de Santa Catarina. A droga estava em um Chevrolet Cobalt, com placas de Florianópolis, que foi interceptado no km 190 da BR 101, em Biguaçu.

Os tabletes da droga estavam no porta-malas do veículo. O motorista, de 26 anos, foi preso em flagrante pelo efetivo da PRF. Ele confessou então que buscou a droga em Ponta Grossa, no Paraná, e a levaria até o Rio Grande do Sul. A cidade de destino, porém, não foi revelada. A ocorrência foi registrada na DP de São José.

IJUÍ

Na noite de segunda-feira, a Polícia Rodoviária Federal e a Polícia Civil prenderam uma traficante, de 23 anos, com cerca de um quilo de cocaína em um ônibus abordado na BR 285, em Ijuí. A droga estava escondida na bolsa do filho dela, um bebê de apenas 20 dias. Natural de Estância Velha, a mulher deu informações desencontradas aos policiais.

TORRES

Já a Brigada Militar deteve um casal de traficantes com cerca de 3,4 quilos de maconha na madrugada desta terça-feira no bairro Stan, em Torres, no bairro Stan. A dupla estava em uma motocicleta que foi interceptada pelo efetivo da Força Tática do 2° Batalhão de Policiamento de Áreas Turísticas (2°BPAT). Houve ainda a apreensão de 27 buchas de cocaína, uma garrucha calibre 32 com três munições, além de diversos materiais utilizados para preparo da droga. O homem, de 20 anos, e a uma mulher, de 27 anos, foram levados para a Polícia Civil.