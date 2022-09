PRF descobre mochila de criança recheada de maconha na BR 392, em Caçapava do Sul

publicidade

A Polícia Rodoviária Federal descobriu que a mochila de uma criança escondia mais de quatro quilos de maconha ao abordar um veículo na BR 392, em Caçapava do Sul. Na noite desse sábado, o efetivo da PRF parou um Fiat Mobi, com placas de Belo Horizonte, em Minas Gerais, durante operação de combate ao crime.

O motorista, de 23 anos, natural de Santa Maria, informou ser motorista de aplicativo e que se deslocava dessa cidade para Santana da Boa Vista. Ele estava acompanhado da namorada, de 19 anos de idade, natural de Cidreira. Além do casal, o carro levava ainda uma passageira, de 34 anos, natural de Tenente Portela, que viajava com a filha, uma menina de apenas um ano e quatro meses de idade.

Após consulta aos sistemas, os policiais rodoviários federais descobriram que o condutor tem antecedentes por porte ilegal de arma de fogo, roubo e furto. Já a namorada dele possuía passagem por posse de entorpecentes. Por sua vez, a mãe da criança apresentava histórico de passagem pelo sistema prisional por tráfico de drogas e furto.

Ao vistoriar as bagagens dos tripulantes, o efetivo da PRF localizou os mais de quatro quilos de maconha escondidos na mochila da bebê. Todos os ocupantes do automóvel foram detidos por narcotráfico. A bebê foi entregue aos cuidados do Conselho Tutelar.