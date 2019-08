PRF do Mato Grosso do Sul flagra mais de meia tonelada de maconha em caminhão do RS

publicidade

A Polícia Rodoviária Federal (PRF) do Mato Grosso do Sul apreendeu mais de meia tonelada de maconha escondida em uma carga de milho a granel transportada por uma carreta Scania com reboque, com placas da cidade gaúcha de São Luiz Gonzaga. O flagrante ocorreu nesta quinta-feira no km 07 da BR 267, em Maracaju.

A PRF realizava patrulhamento aéreo com o helicóptero quando avistou o caminhão estacionado em uma borracharia. Os agentes desconfiaram e realizaram abordagem. O motorista, de 42 anos, mostrou-se nervoso ao entregar os documentos da carga transportada. Ao fiscalizar minuciosamente o reboque, os policiais rodoviários descobriram os fardos de maconha escondidos entre os grãos.

Ao pesar o carregamento da droga, foram averiguados 677 quilos de entorpecente. O caminhoneiro foi preso em flagrante. O caso será investigado pela Polícia Federal.