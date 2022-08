PRF e BM apreendem 158 quilos de maconha após perseguição na BR 386, em Jaboticaba

publicidade

Um carregamento de 158 quilos de maconha foi apreendido pela Polícia Rodoviária Federal e Brigada Militar na BR 386, em Jaboticaba. O flagrante ocorreu na tarde dessa quarta-feira, quando um Chevrolet Vectra, com placas do Paraná, foi perseguido.

Durante fiscalização de combate ao crime, o efetivo da PRF deu ordem de parada ao motorista do veículo, que então acelerou e fugiu em alta velocidade pela rodovia. Na fuga, o condutor colocou em risco outros veículos e pessoas, vindo a parar no perímetro urbano de Jaboticaba, onde a BM já estava mobilizada no cerco.

O suspeito abandonou o automóvel e embrenhou-se em um matagal. Ele não foi mais localizado apesar das buscas. Dentro do Vectra foram encontrados os 158 quilos de maconha.