PRF empossa novo superintendente regional no Rio Grande do Sul

A Superintendência da PRF no Rio Grande do Sul empossou, na manhã desta terça-feira, Robson de Oliveira Souza como novo superintendente regional no RS, Robson de Oliveira Souza. O dirigente substitui Luís Carlos Reischak Júnior, que esteve a frente instituição no estado por quase quatro anos e será Diretor de Inteligência da Polícia Rodoviária Federal, em Brasília.

Robson de Oliveira Souza tem 40 anos e é natural de Belo Horizonte, Minas Gerais. Robson é Engenheiro Eletricista e pós-graduado em Segurança Pública Conforme a PRF, ele ingressou na Polícia Rodoviária Federal no ano de 2005 e passou por diversas funções no RS. Em sua trajetória, o novo superintendente entrou na polícia trabalhando na Delegacia PRF em Sarandi e passou pelas Delegacias em Ijuí e Porto Alegre, onde operou no Grupo de Patrulhamento Tático. Foi chefe do Núcleo de Orçamento e Finanças e chefe substituto da Seção de Administração da Superintendência. Atuou também na atividade de inteligência. Atualmente, era chefe da Delegacia PRF em Porto Alegre.

Para Robson Souza, “comandar a PRF no Rio Grande do Sul é um desafio que motiva. A instituição tem se destacado ano após ano no combate à criminalidade e na segurança viária, sempre com o viés de salvar vidas. E vamos continuar, utilizando toda a expertise e competência dos policiais que atuam no estado”.