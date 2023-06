PRF encontra maconha, skunk e haxixe escondida em motor de carro na BR 386, em Paverama

publicidade

Um traficante foi preso pela Polícia Rodoviária Federal, com maconha, skunk e haxixe escondida no motor do carro, após ser abordado na praça de pedágio na BR 386, em Paverama, no Vale do Taquari. O flagrante ocorreu na noite dessa segunda-feira.

A droga estava sendo transportada em um Renault Kwid, com placas de Morro Reuter, cujo motorista já possuía antecedentes por posse de drogas. Ao realizar uma vistoria minuciosa no veículo, o efetivo da PRF encontraram cerca de 142 gramas de skunk, 5,4 gramas de haxixe e 1,1 grama de maconha escondidos no compartimento do motor.

O motorista, 29 anos, natural de Porto Alegre, confessou que receberia R$ 600 para transportar as drogas de Novo Hamburgo para Lajeado. Ele foi preso e encaminhado para a Polícia Civil.