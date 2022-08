PRF faz alerta sobre o golpe do envelope vazio após prisão de casal em Passo Fundo

publicidade

A Polícia Rodoviária Federal fez um alerta sobre o golpe do envelope vazio, após a prisão de um casal de estelionatários em Passo Fundo. No início dessa semana, depois de serem procurados pelo dono de um caminhão que foi enganado em Barra do Ribeiro, o efetivo da PRF identificou um suspeito.

Na tarde da última quinta-feira, o indivíduo comprou em Santa Catarina um caminhão Mercedes-Benz, emplacado em Bandeirante (SC), e voltava para o Rio Grande do Sul. O veículo foi abordado então à noite em Passo Fundo.

O casal foi detido. O homem, de 40 anos, natural de Flores da Cunha, tinha antecedentes por tráfico de drogas, furto e estelionato. Já a mulher, de 40 anos, era natural de Duque de Caxias, no Rio de Janeiro. Ela estava foragida da Justiça. Nas consultas, os policiais rodoviários federais descobriram que ambos foram presos juntos em maio deste ano por estelionato.

Um contato foi feito com o dono do caminhão, que disse ter vendido o veículo por R$ 100 mil e sido pago através de um depósito bancário. Ele checou com o banco e confirmou que o depósito não se confirmou, pois foi feito com um envelope vazio. O caminhão foi devolvido ao dono.

De acordo com a PRF, o golpe do envelope vazio começa com o estelionatário comprando um veículo e apresentando o comprovante de um depósito na conta da vítima. Algumas horas depois, a vítima descobre que o pagamento não foi confirmado, visto que o envelope estava vazio.

Para cair no golpe, a PRF orientou que antes de transferir e entregar o veículo, a pessoa deve checar se realmente o depósito foi confirmado. É recomendado que sejam seguidos os trâmites legais de compra e venda através do aplicativo Carteira Digital de Trânsito ou junto ao DetranRS. Os cuidados também valem para qualquer outro negócio.