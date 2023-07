PRF flagra mais de 600 veículos em excesso de velocidade em Novo Hamburgo

publicidade

A Polícia Rodoviária Federal (PRF) flagrou, neste domingo, mais de 600 veículos acima da velocidade permitida na BR 116, em Novo Hamburgo. A velocidade estabelecida para o local é de 80 km/h e diversos veículos foram flagrados acima de 130 km/h durante a fiscalização.

Segundo a PRF, o trecho é considerado 'crítico' para acidentes graves, especialmente aqueles envolvendo motocicletas.

A PRF alertou que o excesso de velocidade é uma das principais causas de acidentes no trânsito, pois além de contribuir com a reação tardia, também potencializa o risco de mortes em razão da gravidade provocada pela força do impacto.