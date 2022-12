PRF intercepta 133 quilos de maconha na BR 101, em Osório, no Litoral Norte

publicidade

Mais um carregamento de drogas foi interceptado pela Polícia Rodoviária Federal no Litoral Norte. Na noite dessa sexta-feira, o efetivo da PRF apreendeu cerca de 133 quilos de maconha, avaliados em R$ 290 mil, na BR 101, em Osório.

Vindo de Santa Catarina, o entorpecente estava no porta-malas de um Fiat Siena, com placas de Joaçaba (SC). Duas mulheres estavam no veículo e foram presas em flagrante por tráfico de drogas. A motorista, de 20 anos, natural de Concórdia (SC), e a passageira, de 24 anos, natural de Chapecó (SC), não tinham até então antecedentes criminais.

Na noite da última quinta-feira, a PRF já havia apreendido um carregamento de 184 quilos de maconha na BR 101, em Torres. O flagrante ocorreu após a abordagem de um Chevrolet Classic, com placas de Porto Alegre, que vinha também de Santa Catarina. O motorista do carro, de 29 anos de idade, natural de Porto Alegre, foi detido.