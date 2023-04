PRF prende casal com drogas e munições de fuzil em Passo Fundo

publicidade

A Polícia Rodoviária Federal (PRF) prendeu no sábado, na BR 285, em Passo Fundo, um homem e uma mulher que estavam transportando 6 quilos de cocaína, 5 quilos de crack e 200 munições de fuzil escondidos dentro de um Fiat Palio. Os policiais realizaram a abordagem ao veículo, que tinha placas do Paraná, durante ação de combate ao crime da Operação Tiradentes.

Conforme a PRF, ao serem questionados sobre o motivo da viagem, o motorista e a passageira deram “informações desconexas”, o que levantou suspeita nos policiais. Ao vasculhar o interior do automóvel, os policiais encontraram dezenas de tabletes de drogas e 200 munições de fuzil calibre 5.56, que estavam escondidos na forração das portas do carro. O homem de 51 anos é de São Paulo, e a mulher, de 44, é do Paraná, ambos sem antecedentes criminais.

No momento da abordagem, o motorista vestia um macacão do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) para tentar despistar a fiscalização. Segundo a PRF, o casal informou que pegou o carro em Foz do Iguaçu, no Paraná, e entregaria em Passo Fundo. O valor estimado do prejuízo financeiro aos criminosos é de mais de R$ 1 milhão. Os dois foram presos em flagrante e encaminhados à polícia judiciária local para o registro do flagrante.