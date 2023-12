PRF prende casal com filho e motorista de caminhão por transporte de 562 kg de maconha

publicidade

A Polícia Rodoviária Federal apreendeu, neste sábado, 562 kg de maconha em Panambi. A ação ocorreu durante uma operação de combate à criminalidade na BR 158. Três pessoas foram presas.

A droga estava escondida em um caminhão furgão, carregado de embalagens para ovos. Mais à frente, um casal com um filho de oito anos, guiava um Honda Fit, atuando como batedor. O ilícito foi localizado entre as embalagens da carga do caminhão. O casal do Fit tinha a função de avisar sobre a presença da polícia e evitar que a carga passasse por fiscalização.

Foram presos o condutor do caminhão, de 26 anos, bem como o casal, um homem de 32 anos já com histórico criminal por tráfico de drogas, e uma mulher de 33 anos. A criança foi encaminhada para ficar sob os cuidados do Conselho Tutelar em Santo Ângelo.

Os envolvidos e veículos são do Paraná e informaram que pretendiam levar a droga de Céu Azul (PR) para Encantado. Os presos, veículos e drogas foram apresentados na polícia judiciária federal em Santo Ângelo.