PRF prende criminoso, carro roubado incendeia após perseguição

A Polícia Rodoviária Federal prendeu, nesta quinta-feira, um homem, de 36 anos, guiando um Toyota Etios roubado e com placas falsas, na BR 386, em Montenegro, no Vale do Caí. A ação ocorreu após o motorista desobedecer a ordem de parada dos policiais, realizando uma ultrapassagem pela contramão, em alta velocidade.

O condutor, durante a fuga, acabou perdendo o controle do veículo ao tentar acessar uma via lateral, e acabou se chocando contra um poste. Devido ao impacto da colisão, o carro pegou fogo e, mesmo com o auxílio de outros motoristas, que cederam seus extintores aos policiais, as chamas se alastraram pelo automóvel.

Natural de São Leopoldo, o homem já tinha antecedentes por tráfico de drogas, apropriação indébita, lesão corporal e ameaça. O Etios que ele dirigia havia sido roubado em Portão, no dia último dia 18.

O motorista foi conduzido à polícia judiciária, em Montenegro, para lavratura da prisão em flagrante.