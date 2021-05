PRF prende dois criminosos em Barra do Ribeiro

publicidade

Dois homens foram presos pela Polícia Rodoviária Federal (PRF) na tarde de sábado, na BR 116. Eles haviam furtado uma carreta carregada com bobinas de aço do pátio de uma empresa em São Leopoldo, no Vale do Sinos. A carga é avaliada em mais de R$ 200 mil.

Um funcionário da empresa que passava na rodovia viu um caminhão que não era da empresa puxando o semi reboque carregado de bobinas, então avisou imediatamente a PRF, que passou a realizar buscas. Em menos de uma hora após o recebimento do aviso, o veículo foi localizado trafegando no sentido para o interior do estado pela BR 116, no município de Barra do Ribeiro.

As equipes da PRF abordaram o veículo e prenderam em flagrante um homem de 28 anos, de Novo Hamburgo, que conduzia o caminhão, e um homem de 22 anos, de São Leopoldo, que estava na carona. Eles disseram aos policiais que levariam o veículo carregado até a cidade de Tapes.

Os presos foram encaminhados à polícia judiciária. O caminhão e a carga foram restituídos ao proprietário após registro do flagrante.