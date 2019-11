PRF prende em ônibus traficante com mais de 60 quilos de maconha

publicidade

A Polícia Rodoviária Federal (PRF) apreendeu 61 quilos de maconha na manhã desta quarta-feira, na BR 386, em Sarandi, Norte do Estado. A apreensão do entorpecente ocorreu dentro de um ônibus que realizava o trajeto Guaíra, no Paraná, a Porto Alegre. Dois passageiros eram responsáveis pela droga, segundo os policiais.

Com o flagrante, um homem de 20 anos foi preso e um adolescente de 16 anos apreendido e encaminhado à Delegacia da Criança e do Adolescente. Em vistoria de rotina, os agentes encontraram uma mochila e duas malas contendo dezenas de tabletes de maconha. Segundo a corporação, ambos são moradores de Novo Hamburgo e deveriam entregar o carregamento na Região Metropolitana de Porto Alegre.

A ação da PRF fez parte do trabalho de combate aos crimes transfronteiriços.