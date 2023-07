PRF prende estelionatário e recupera veículo em Caxias do Sul

publicidade

A Polícia Rodoviária Federal (PRF) prendeu um homem em Caxias do Sul, após ele tentar transferir para o seu nome uma caminhonete Amarok adquirida no dia anterior por meio de um golpe. A ação ocorreu na BR 116, na tarde desta segunda-feira.

A PRF recebeu uma denúncia do proprietário de uma caminhonete Amarok, informando que seu veículo havia sido furtado através de um golpe. Um estelionatário entregou uma outra caminhonete L200 e mais cinco mil reais em troca da caminhonete da vítima.

No entanto, a caminhonete recebida na troca era furtada e estava com placas clonadas. A vítima descobriu que havia caído em um golpe após ter sido abordada pela Brigada Militar no dia anterior, quando o veículo clonado foi descoberto.

Com base nas informações fornecidas pelo proprietário, os policiais rodoviários federais iniciaram a vigilância da caminhonete Amarok na rodovia. Durante o policiamento ostensivo, os PRFs encontraram o veículo estacionado no pátio do Centro de Registro de Veículos Automotores, localizado na BR 116.

Os agentes da PRF se dirigiram ao cartório e encontraram o criminoso tentando registrar a Amarok em seu nome. O homem, de 30 anos, é residente e natural de Caxias do Sul, e possui um extenso histórico policial, com passagens por tráfico de drogas, ameaças e outros crimes.

Ele foi preso e encaminhado à delegacia de polícia local, juntamente com a caminhonete recuperada, que será devolvida ao proprietário lesado pelo golpe.

Nas últimos três semanas, este é o terceiro veículo recuperado pela PRF em Caxias do Sul, todos resultantes do crime de estelionato.