PRF prende homem com 10,8 quilos de cocaína em Montenegro, no Vale do Caí

A Polícia Rodoviária Federal prendeu um homem que transportava 10,8 quilos de cocaína escondida dentro do painel de um carro. A ação ocorreu nesta quinta-feira na BR 386 em Montenegro, no Vale do Caí. Em operação de combate ao crime, os policiais rodoviários federais abordaram o Gol, com placas de Santa Cruz do Sul, que era conduzido pelo rapaz.

Durante a identificação documental, os policiais descobriram que o condutor, de 19 anos, já tinha passagem policial por tráfico de drogas. Diante disso, os policiais realizaram vistoria minuciosa no automóvel e localizaram tabletes de cocaína dentro do painel do carro totalizando 10,8kg. Segundo a PRF, o jovem disse que estava vindo de Capão da Canoa com destino a Santa Cruz do Sul, onde entregaria a droga.

A PRF estima que o valor do prejuízo ao crime organizado com essa quantidade de droga apreendida chegue a R$ 1 milhão. O traficante, natural de Porto Alegre, foi preso e encaminhado para a polícia judiciária em Montenegro, com a droga e o carro apreendidos.