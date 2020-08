PRF prende homem dirigindo carro roubado em Pelotas

publicidade

A Polícia Rodoviária Federal (PRF) prendeu um homem dirigindo um carro roubado na BR 116 em Pelotas. De acordo com a PRF, o veículo Ford Ka havia sido roubado em Porto Alegre e estava com placas clonadas e era utilizado para transporte por aplicativo. A prisão ocorreu na noite de sábado.

Após receberem informações do serviço de inteligência da PRF, os policiais abordaram um Ka que transitava em direção ao sul do Estado. O condutor relatou aos policiais que trabalhava como motorista de aplicativo e estaria negociando a compra do veículo.

Durante a verificação do carro e dos documentos, os agentes constataram que as placas eram clonadas. O veículo havia sido roubado em julho deste ano, em Porto Alegre. O condutor foi preso por receptação e encaminhado para a área judiciária local. O carro, após periciado, será devolvido ao seu proprietário.