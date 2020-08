PRF prende homem que apedrejava veículos em Caxias do Sul

publicidade

A Polícia Rodoviária Federal (PRF) prendeu, na noite desse sábado, por volta das 20h, um homem que apedrejou vários veículos na BR 116, entre os bairros Galópolis e Vila Cristina, em Caxias do Sul.



Após denúncia através do telefone 191, equipes da PRF se deslocaram às imediações do Bairro Galápagos para averiguar as denúncias de apedrejamento a veículos. No local, os policiais encontraram quatro veículos danificados por pedras, sendo um Ônix, um Golf, um Corsa e uma Pajero.



Com as características do criminoso, os policiais encontraram na altura do km 159, no bairro Galópolis, o suspeito ao lado de um Chevett. Abordado, o homem se apresentava nitidamente nervoso, com sinais de uso de substância psicoativa. Aos policiais ele admitiu o uso de cocaína e a autoria dos apedrejamentos. Dentro do carro, foram encontradas várias pedras utilizadas o arremesso nos veículos.



Algumas das vítimas ainda estiveram no local e reconheceram o homem como o autor dos apedrejados. Diante dos fatos, o homem de 31 anos foi preso pela PRF e conduzido à polícia judiciária para formalização da ocorrência.