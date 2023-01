PRF recupera veículo roubado durante fiscalização na BR 158, em Santa Maria

publicidade

A Polícia Rodoviária Federal (PRF) recuperou na BR 158, em Santa Maria, na região Central, um VW Polo. O automóvel havia sido roubado em dezembro do ano passado em Viamão, na Região Metropolitana de Porto Alegre. Com auxílio do serviço de inteligência, os policiais abordaram o motorista do veículo na durante fiscalização na madrugada desta quinta-feira. O homem desobedeceu a ordem dos policiais e fugiu por quase 15 quilômetros em uma estrada vicinal.

O suspeito abandonou o carro na via e escapou pelo mato. Conforme a PRF, o VW Polo tinha placas de Santa Rosa. Ao verificar a identificação do automóvel, os policiais constataram que as placas aparentes eram falsas. Conforme a PRF, o veículo original foi roubado em 29 de dezembro, em Viamão. Dois homens, um deles armado com um revólver, anunciaram assalto ao casal de proprietários de um mercado em Viamão.

Além do automóvel, a dupla roubou R$ 1 mil e telefones celulares das vítimas. O carro foi apreendido e encaminhado à Polícia Judiciária. O criminoso ainda não foi encontrado.